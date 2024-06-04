Özel öğrencilerin el emeği göz nuru eserleri sergide - Son Dakika
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Özel öğrencilerin el emeği göz nuru eserleri sergide

Muş Ali Kuşçu Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Muş Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri tarafından yapılan el emeği göz nuru eserler, sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide ahşap işçiliğinden seramiğe, dikişten nakışa kadar geniş bir yelpazede eserler yer aldı. Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, öğrencilerin becerilerini geliştirerek daha güzel ürünlere imza atacaklarına inandığını belirtti. Sergiye katılan veliler, çocuklarının yeteneklerini görünce mutlu olduklarını ifade etti.

04.06.2024 17:47
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Özel öğrencilerin el emeği göz nuru eserleri görücüye çıktı

MUŞ - Muş Ali Kuşçu Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Özel Eğitim ve Meslek Okulunda eğitim gören özel öğrenciler tarafından yapılan el emeği göz nuru eserler görücüye çıktı.

Ali Kuşçu Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Muş Özel Eğitim Meslek Okulunun el sanatları ve iş beceri uygulama derslerinde eğitim gören özel öğrencilerin yıl boyunca büyük bir özenle hazırladıkları el emeği göz nuru eserleri sergiledi. Ahşap işçiliğinden seramiğe, dikişten nakışa kadar geniş bir yelpazede eserlerin yer aldığı sergide, öğrencilerin el becerilerini geliştirmeleri ve kendilerine olan güvenlerini artırmaları amacıyla ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, özel eğitim uygulama okullarının yıl içinde özel öğrencilerle yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri vatandaşlarla buluşturduklarını belirterek, "Öğrencilerimizin yıl içerisinde el sanatları derslerinde üretmiş oldukları, kendi emekleriyle nakış nakış işledikleri ürünleri sergiledik. Herkesin emeğine yüreğine sağlık. Öğrencilerimizin becerilerini geliştirerek daha güzel ürünlere imza atacaklarına inanıyorum" dedi.

Özel öğrencileri bu şekilde topluma kazandırmaya çalıştıklarını ifade eden Kıvanç, "Öğrencilerimiz yıl içerisinde devletimizin bütün imkanlarıyla evlerinden alınarak okula getirilmekte ve burada her türlü ihtiyaçları giderilmektedir. Bunlar bizim özel öğrencilerimiz. Bunların yeteneklerini ortaya çıkarmak için, öğretmenlerimiz çaba sarf etmektedir. Bu sayede yaptıkları ürünleri de sergide satışa sunarak hem kendilerine, hem ailelerine de katkı sunmaktadırlar. Aileleri, çocuklarının bu hünerlerini görünce mutlu olmaktadırlar. Bu sayede hem çocuklar mutlu oluyor hem de aileleri mutlu oluyor" ifadelerini kullandı.

Eski hükümet konağı önünde yapılan serginin açılışına Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri ve veliler katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Özel öğrencilerin el emeği göz nuru eserleri sergide - Son Dakika

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