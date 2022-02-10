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Özel yetenek sınavları hazırlık kurslarına büyük ilgi sürüyor - Son Dakika

Özel yetenek sınavları hazırlık kurslarına büyük ilgi sürüyor

10.02.2022 10:27
Özel yetenek sınavları hazırlık kurslarına büyük ilgi sürüyor

Şehitkamil Belediyesinin, Polis Meslek Eğitim Merkezleri Sınavı'na katılacak olan adaylara yönelik düzenlediği hazırlık kurslarında hummalı mesai devam ediyor.

Şehitkamil Belediyesinin, Polis Meslek Eğitim Merkezleri Sınavı'na katılacak olan adaylara yönelik düzenlediği hazırlık kurslarında hummalı mesai devam ediyor. Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kurslarında; BESYO, Bekçilik ve Subaylık Sınavı'na girecek adaylar ter döküyorlar.

POMEM, BESYO ve Bekçilik Sınavı'na katılacak olan adaylara yönelik hazırlık kursları düzenleyen Şehitkamil Belediyesi, gençleri meslek hayallerine giden yolda sunduğu nitelikli imkanlarla yalnız bırakmıyor. Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursunun 2. dönemi, parkur sınavları ve spor mülakatlarına katılacak adaylardan büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Eğitim süreci öncesinde sporda performans testleriyle seviyeleri belirlenen ve kişiye özgü özel programlarla çalışmalarını sürdüren kursiyerlerin gelişim seviyeleri, modern tesislerde gerçekleştirilen testlerle titizlikle takip ediliyor. Parkur çalışmalarının yanı sıra genel kuvvet, koordinasyon ve reaksiyon antrenmanlarının yapıldığı eğitim programları, Şehitkamil Belediyesine bağlı 4 farklı tesiste uzman eğitimler tarafından gerçekleştiriliyor.

"Eğitmenlerimiz her konuda yanımızdalar"

Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursunda POMEM spor mülakatına hazırlanan kursiyerden Gamze Koca, çalışmalar esnasında görevli eğitmenlerin her konuda yanlarında olduklarını kaydetti. Kursiyer Koca, çalışma sonrasında yaptığı değerlendirmede, "Parkur sınavlarına hazırlık sürecine girmeden önce kurs merkezlerini detaylı bir şekilde araştırdım. Şehitkamil Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kursu arkadaşlarım önermişti. Gerçekten onlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü onların anlattıklarından çok daha fazlası bu kursta var. Eğitmenlerimiz, bizi bizden daha çok düşünüyor, dersem sanırım yanlış olmaz. Her konuda yanımızdalar, bize rehber olurken her detayı düşünüyorlar. Ben bizlere sunulan imkanlardan dolayı başta Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Özel yetenek sınavları hazırlık kurslarına büyük ilgi sürüyor
Özel yetenek sınavları hazırlık kurslarına büyük ilgi sürüyor
Özel yetenek sınavları hazırlık kurslarına büyük ilgi sürüyor
Özel yetenek sınavları hazırlık kurslarına büyük ilgi sürüyor

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Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu, Şehitkamil, POMEM, Polis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Özel yetenek sınavları hazırlık kurslarına büyük ilgi sürüyor - Son Dakika


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