Özgün Baskı Sergisi Toplumsal Konuları Sanatla Birleştirdi

Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin hazırladığı Özgün Baskı Sergisi", toplumsal duyarlılığı, milli değerleri ve insanlık vicdanını sanatın evrensel diliyle bir araya getirdi.

Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekolu İlk ve Acil Yardım Programı ile Grafik Tasarım Programı öğrencilerinin dönem boyunca büyük bir özveriyle hazırladıkları baskı çalışmaları, düzenlenen sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide yer alan eserlerde öğrenciler, yalnızca teknik becerilerini değil, düşüncelerini, duygularını ve toplumsal olaylara karşı farkındalıklarını da sanat aracılığıyla aktarma fırsatı buldu. Öğrencilerin hazırladığı eserler, iki farklı ana temayla ziyaretçilere sunuldu. İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri çalışmalarında vatan sevgisi, milli birlik, bağımsızlık ve kahramanlık temalarını ustalıkla işlerken, Grafik Tasarım Programı öğrencileri ise Filistin'de yaşanan insani dramı, savaşın yıkıcı etkilerini, mazlum halkların yaşadığı acıları ve insan hakları ihlallerini çarpıcı bir sanatsal bakış açısıyla yorumladı. - ÇORUM