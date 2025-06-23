Özhan Marketlerden Renkli Piknik Etkinliği

Bursa'nın köklü yerel market zinciri, bu yıl da geleneksel piknik organizasyonuyla çalışanlarını ve ailelerini bir araya getirdi. Renkli görüntülerin ortaya çıktı piknikte, gencinden yaşlısına herkes güzel bir güne imza attı.

Hamidiye Teknik Meslek Lisesi yerleşkesinde gerçekleştirilen ve iki gün süren etkinlik, renkli görüntülere ve unutulmaz anlara sahne oldu. Özhan Marketler Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan, "Birlikte başarmanın gücüne inanıyoruz. Çalışanlarımızın memnuniyeti ve huzuru bizim en büyük önceliğimiz. Hep birlikte kalitemizi daha da yukarılara taşımaya devam edeceğiz. Çok zorlu, yorucu bir yılı geçirdik ve arkadaşlarımızla geçirmiş olduğumuz bu zorlu yılı eğlenerek, gülerek, oyunlar oynayarak geçirdik. Bir olduğumuz zaman ne kadar büyük bir aile olduğumuzu görebiliyoruz. Önümüzdeki dönemde Özhan Marketler olarak yapacağımız projeleri hem de paylaşmış oluyoruz. O yüzden çok mutluyuz. bunu geleneksel halde devam ettireceğiz ve gurur duyuyoruz. Sektöre baktığımız zaman en yüksek personel bulundurma noktasında olan bir zincir olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu da bizi ne kadar büyük bir aile olduğumuzu, güzel işler yaptığımızı gösteriyor. Bu birikimden dolayı dostlarımıza güzel hizmetler etmekte etmekteyiz. O yüzden hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik çerçevesinde uzun yıllardır emek veren personele özel bir tören düzenlendi. Özhan Market Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Özhan, şirkette 10, 15, 20, 25 ve 30. yılını dolduran çalışanlara plaketlerini ve çeşitli hediyelerini takdim etti.

Piknik alanında çocuklara özel olarak hazırlanan oyun parkurları, baloncuk gösterileri, sihirbaz performansları ve dans etkinlikleri büyük ilgi gördü. Minikler, dağıtılan oyuncaklarla keyifli saatler geçirirken, yetişkinler ise çalan müzikler eşliğinde doyasıya eğlendi. Lezzetli ikramlarla süslenen etkinlik, tam bir bahar şenliği havasında geçti.

Kurumsal İletişim Müdürü Ayşen Yılmaz ise, "Özhan olarak sadece alışveriş deneyimiyle değil, insan merkezli yönetim anlayışımızla da fark oluşturmak istiyoruz. Bu tür etkinliklerle çalışanlarımızın motivasyonunu artırıyor, onları sadece mesai arkadaşımız değil, büyük Özhan ailesinin birer parçası olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA