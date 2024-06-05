Özlem Çerçioğlu, Türkiye Belediyeler Birliği'nde İkinci Sıradan Encümen Üyesi Oldu

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Türkiye Belediyeler Birliği'ne seçilen Ekrem İmamoğlu'nun A takımında yer alarak ikinci sıradan encümen üyesi oldu.

Türkiye Belediyeler Birliği'nde (TBB) seçim heyecanı yaşanırken, Ankara'da bir araya gelen belediye başkanları birliğin yeni başkanını belirledi. 868 delegeli TBB Meclisi'nde, 448 delegeyle çoğunluğu sağlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 515 oy alarak başkan seçildi. İmamoğlu'nun başkan seçilmesinin ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da, yönetimin 'A Takımı'nda yer aldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İmamoğlu'nun A takımında yer alarak Türkiye Belediyeler Birliği'ne encümen olarak seçildi. - AYDIN