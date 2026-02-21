Başkan Çerçioğlu, en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları arasında - Son Dakika
Başkan Çerçioğlu, en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları arasında
21.02.2026 12:32  Güncelleme: 12:33
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yapılan hizmet memnuniyeti anketinde Türkiye'de en başarılı beş büyükşehir belediye başkanı arasında yer aldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bir araştırma şirketinin 2 yıllık hizmet memnuniyeti anketinde yüzde 57,4 oranla Türkiye'de en başarılı beş büyükşehir belediye başkanı arasında yer aldı.

Bir araştırma şirketinin Mart 2024-Şubat 2026 tarihleri arasında 2 Yıllık Hizmet Memnuniyeti Değerlendirmesi anketinde en başarılı Büyükşehir Belediyeleri belli oldu. 15-19 Şubat tarihleri arasında 9 bin 230 katılımcıyla yapılan değerlendirmede Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin yüzde 61,6, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yüzde 59,2, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu yüzde 57,4, Konya Büyükşehir Belediyesi Uğur İbrahim Altay yüzde 57,1, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yüzde yüzde 56,'lik oranla en başarılı beş büyükşehir belediye başkanı oldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

