Özükavak Belediyesi Altyapı ve Üstyapı Çalışmalarıyla Beldede Değişim Yaratıyor

Özükavak Belediyesi, altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla beldenin çehresini değiştiriyor

YOZGAT - Özükavak Belediyesi, beldenin yenilenmesi için yaptığı çalışmaları kesintisiz şekilde sürdürüyor.

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Özükavak beldesinde, belediye hizmetleri kapsamlı şekilde devam ediyor. Altyapı ve üstyapı için gerekli olan yenilik ve donatılarla belde, daha modern görünüme kavuşuyor. Özükavak Belediye Başkanı Abdullah Gökçetürk kapalı spor sahasından çöp sahası rehabilite çalışmalarına kadar bir dizi faaliyetler hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Gökçetürk, "Gençlik ve Spor Bakanlığı finansmanı ile yaptığımız Kapalı Spor Sahası projemizi tanıtacağız. 2016 yılında yapılan bir sahamız vardı. Bakanımızla görüşerek revizyona gittik. Yozgat kış memleketi olduğu için spor faaliyetlerinin gerçekleşmemesi sorunları vardı. Çelik konstrüksiyon, branda ile yeni bir saha ortaya çıktı. Yüklenici firma çalışıyor. Kısa zamanda teslim edilecek. 30'a 50 ebatlarında, bin 500 metrekare bir sahamız. İnşallah hayırlı olur kasabamıza. Ayrıca Çevre Bakanlığı finansmanıyla Çöp Sahası Rehabilite projemiz var. Çöp sahası kapatılacak. İller Bankası finansmanıyla yapılan bir misafirhane projemiz var. Altyapı, üstyapı, yeni sokak yolları yapıyoruz. 2025 yılı bu şekilde değerlendirilmiş oluyor. İki sokağımıza parkeleme yapılacak" şeklinde bilgi verdi.