Pakistan'da akaryakıt zammı öncesi binlerce vatandaş istasyona akın etti - Son Dakika
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Pakistan'da akaryakıt zammı öncesi binlerce vatandaş istasyona akın etti

03.06.2022 00:15

Pakistan'da akaryakıt fiyatlarına gelecek zam öncesi akaryakıt almak isteyen binlerce vatandaş istasyonlara akın etti.

Pakistan'da hükümetin akaryakıt fiyatlarını bu geceden itibaren 30 Pakistan Rupisi artırılacağını duyurmasının ardından halk akaryakıt istasyonlarına akın etti. Ülkenin birçok kentinde zamdan önce akaryakıt almak isteyen binlerce kişi, istasyonlarda uzun kuyruklar oluştururken, yer yer sürücüler arasında kavgalar çıktı.

IMF'DEN BORÇ İSTEDİLER

Pakistan Maliye Bakanı Miftah Ismail, eski Başbakan Imran Khan'dan bu ay görevi devralan yeni hükümetin ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldığını ve IMF'den kredi programını genişletmesini ve finansmandaki zorlukların hafifletilmesine yardımcı olmak için fonu 2 milyar dolar daha artırmasını istediğini belirtti.

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Kaynak: İHA

Pakistan, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pakistan'da akaryakıt zammı öncesi binlerce vatandaş istasyona akın etti - Son Dakika


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