Palancıoğlu: "Melikgazi'nin filosuna 11 yeni araç daha ekledik" - Son Dakika
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Palancıoğlu: "Melikgazi'nin filosuna 11 yeni araç daha ekledik"

16.03.2022 13:03
Palancıoğlu: "Melikgazi'nin filosuna 11 yeni araç daha ekledik"

Melikgazi Belediyesi Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kış mevsiminde belediyenin karla mücadelede gücüne güç katacak mini kar küreme ve tuzlama aracını filosuna eklediğini söyledi.

Melikgazi Belediyesi Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kış mevsiminde belediyenin karla mücadelede gücüne güç katacak mini kar küreme ve tuzlama aracını filosuna eklediğini söyledi.

Yeni alınan araçların teknolojik anlamda çok iyi olduğunu söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "3 fırçalı, 3 bıçaklı mini kar küreme, 2 adet mini yükleyici, 2 adet tuz serpici, 1 adet elektrikli izmarit toplayıcı olmak üzere 11 adet aracımızı daha filomuza ekledik. Donanımlarımızı artırmaya devam ediyoruz. 11 adet yeni almış olduğumuz tuzlama ve kar temizleme araçlarımızı hizmete sunduk. Daha önce denemesini almıştık memnun kaldığımız için devamını da aldık. Mini yükleyicimizin 20 farklı aparatı var kar temizlemeden yüklemeye kadar her türlü şeyi yapabiliyor. Çok büyük kabiliyeti olan makinalar bunlar" ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak aldığımız iş makinaları şu anda 70'i geçti. Dolayısıyla belediyemizin giderek iş yapma kabiliyeti daha da profesyonel hale geliyor. İş makinelerimizin birçoğu Türkiye'de yeni olan birçok belediye tarafından kullanılmayan ilk defa Melikgazi'nin kullanacağı iş makinaları. En iyi ve en seri şekilde hizmet etmek için mücadele ediyoruz. Cenab-ı Allah birlik beraberlik içerisinde huzur içerisinde ülkemize hizmet etmeyi nasip etsin. Hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

Palancıoğlu: Melikgazi'nin filosuna 11 yeni araç daha ekledik
Palancıoğlu: Melikgazi'nin filosuna 11 yeni araç daha ekledik
Palancıoğlu: Melikgazi'nin filosuna 11 yeni araç daha ekledik
Palancıoğlu: Melikgazi'nin filosuna 11 yeni araç daha ekledik

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Melikgazi Belediyesi, Mustafa Palancıoğlu, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Palancıoğlu: 'Melikgazi'nin filosuna 11 yeni araç daha ekledik' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Palancıoğlu: "Melikgazi'nin filosuna 11 yeni araç daha ekledik" - Son Dakika
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