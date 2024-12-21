Palandöken\'de Çığ Faciası: Bir Genç Sporcu Hayatını Kaybetti

Yerel

(ERZURUM) Palandöken' Kayak Merkezi Sultan Sekisi mevkiinde bu sabah pist dışında kondisyon yürüyüşü yapan 14 kişinın bulunduğu Judo Milli Takımının sporcularından 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı olay, ikiz kardeşleri ayırdı. Hayatını kaybeden 16 yaşındaki Emre Yazgan ve yaralı kurtulan Yunus Yazgan kardeşler, Judo Milli Takımı'nın en genç sporcuları arasında yer alıyordu.

Yazgan kardeşler, çocukluklarından bu yana birbirlerinden hiç ayrılmamış, spora birlikte adım atmışlardı. Milli Takım kamplarınında ayrılmaz ikilisi olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un sporcusu olan ikiz kardeşleri bugün Palandöken'de meydana gelen çığ ayırdı.

Bölgedeki yoğun kar yağışı ve hava koşulları nedeniyle oluşan çığ, ekibin yürüyüş yaptığı sırada düştü. AFAD ve jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle başlatılan arama kurtarma çalışmalarında kar kütleleri altından çıkarılan Emre Yazgan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamına veda etti. İkiz kardeşi Yunus Yazgan ve diğer iki sporcu ise hafifi yaralı olarak kurtarıldı.