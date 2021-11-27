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Palandöken'de profesyonel öğreticiler ders verecek - Son Dakika

Palandöken'de profesyonel öğreticiler ders verecek

27.11.2021 10:39
Palandöken'de profesyonel öğreticiler ders verecek

Erzurum Kayak Antrenörleri Öğretmenler Derneği Başkanı Sinan Gürsoy, Palandöken'de bu yıl belgesiz ve ehliyetsiz kişilerin kayak öğreticiliğini yapamayacağını açıkladı.

Erzurum Kayak Antrenörleri Öğretmenler Derneği Başkanı Sinan Gürsoy, Palandöken'de bu yıl belgesiz ve ehliyetsiz kişilerin kayak öğreticiliğini yapamayacağını açıkladı.

Gürsoy, Kayak Antrenörleri Öğretmenler Derneği'nin ilk önemli çalışmasının pistlerde 'korsan eğiticilere' izin vermeyeceklerini belirtti.

'Korsan Kayak' öğreticilerinin dünyadaki kış turizm merkezleri için önemli sorun teşkil ettiğini açıklayan ve Erzurum'da ilk kez Erzurum Kayak Antrenörleri Öğretmenler Derneği'nin kurulduğunu ifade eden Dernek Başkanı Sinan Gürsoy, kayak severleri de uyararak yaptığı açıklamada, "Zaman zaman illegal, yetkisiz ve yeteneksiz kişilerin özellikle sosyal medyada örgütlenerek, Palandöken'de kayak veya snowboard dersi verdikleri biliniyorduk. Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve dağ otelleri yönetimleri ile istişareler yapılmış olup konu gündeme getirilmiş, kimin kayak eğitmeni belgesi ile pistlerde çalışıp çalışmayacağı kararına vararak ilk defa Palandöken'de tek çatı altında profesyonel kayak öğreticileri tarafından Türkiye Kayak Federasyonu'nun belirlediği ücretle pistlerde kayak dersi verebilecekler. Palandöken'de mevcut otellerde 50 kayak öğreticimizi var 40'a yakın ise antrenörümüz var. Otellerde 5-10 arkadaşımız görev alacak. Öğretici hocalarımız pistlerde tek tip ve çalışma belgesi ile görevlerini sağlıklı bir şekilde yapabilecekler. 'Korsan Öğreticilere' karşı mücadelemiz sürecek. Pistlerde 'Korsan' çalıştırıcılarını görevli JAK Timlerine de ihbarda bulunabilecekler. Mevzuatlara aykırı davrananlar Kabahatler Kanunu gereği cezalandırılacaktır.

'Hedefimiz, kayakta hizmet kalitesini artırmak'

Amacımız, bir dünya markası olan Palandöken'de bu yıl belgesiz, ehliyetsiz kişilerin kayak öğreticiliğini yapamayacakları, kayağın hizmet kalitesini artırmak, hem sporcuların hem kayak severlerin tecrübeli antrenörleri nezaretinde antrenmanlarını yapabilmelerini sağlamış olacağız. Böylece gelen misafirlerimizin daha kaliteli, kontrollü, disiplinli hizmet almaları sağlanmış olacaktır. Bu uygulama ile zaman zaman gerçekleşen olumsuzluklar ve gerçekleşmesi muhtemel kaza olayları önlenmiş olacaktır. Misafirlerimiz profesyonel hocalarımız nezaretinde eğitim alacak ve memnuniyetleri bir kat daha artacaktır. Palandöken Kış Turizmimize her geçen gün yeni yapılan yatırımları hayata geçiren başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'e, bizlere her zaman desteklerini esirgemeyen Erzurum Valimiz Okay Memiş'e EJDER 3200 A.Ş. Genel Müdürü Selim Bağrıyanık'a teşekkür ediyorum. Özellikle de gece kayağı pistleri ile gelişen Palandöken Kış Turizm Merkezinde yeni sezonu 3 Aralık 2021 akşamı gece kayağı gösterisi ile açmış olacağız" diye konuştu.

Başkan Gürsoy, Palandöken Kayak Merkezi'nde Türkiye Kayak Federasyonu'nun belirlediği 2021-2022 kayak sezonunda ise özel dersler için saat başı kişi başı 450 TL, iki kişi 700 TL, üç kişi bin TL, dört kişi bin 100 TL, Dört kişi ve özeri bin 200 TL (Gruplar) ücretleri otel kayak odlarına yaparak faydalanabileceklerini belirtti. - ERZURUM

Palandöken'de profesyonel öğreticiler ders verecek

Türkiye Kayak Federasyonu, Türk Lirası, Erzurum, Kayak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Palandöken'de profesyonel öğreticiler ders verecek - Son Dakika


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