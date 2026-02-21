Şehit ve Gazi Aileleri İçin Etkinlik - Son Dakika
Şehit ve Gazi Aileleri İçin Etkinlik

Şehit ve Gazi Aileleri İçin Etkinlik
21.02.2026 09:48
Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, şehit ve gazi aileleri için Palandöken Kayak Merkezi'nde özel bir etkinlik düzenlendi.

Şehit ve gazi aileleri ile evlatlarına yönelik sosyal destek faaliyetleri kapsamında; 12 aile ve 14 çocuğun katılımıyla Palandöken Kış Eğitim Merkez Komutanlığında etkinlik gerçekleştirildi.

Program çerçevesinde çocuklara kayak eğitimi verilirken, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri ve arama kurtarma köpeklerinin katılımıyla sergi ve tanıtım faaliyeti icra edildi.

Etkinlik süresince çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu, hediyeler takdim edildi. Ayrıca kayak merkezi içerisinde yer alan buz duvarı alanında buz tırmanışı etkinliği gerçekleştirilerek çocukların keyifli ve verimli vakit geçirmeleri sağlandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, 'Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin emanetlerine olan desteğini her daim kararlılıkla sürdürecektir' denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Jandarma, Güvenlik, Erzurum, Yerel, Son Dakika

