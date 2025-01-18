Palandöken'de Sömestr Yoğunluğu - Son Dakika
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Palandöken'de Sömestr Yoğunluğu

Palandöken\'de Sömestr Yoğunluğu

Palandöken kayak merkezi, sömestir tatilinde kar kalınlığı ve rezervasyon yoğunluğu ile ilgi çekiyor.

18.01.2025 13:02
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Ülkemizin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken, sömestir tatilinde yoğunluk yaşıyor.

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı ve otellerdeki rezervasyonların yüzde 80 seviyesine ulaştığı Palandöken ilgi odağı olmaya devam ediyor. Türkiye'nin kış turizmindeki cazibe merkezi olan Palandöken; kaliteli pistleri, doğa harikası muhteşem manzarası, modern dinlenme alanları, kafe ve restoranlarının yanı sıra buz duvarı, yamaç paraşütü, gece kayağı, fun park, hedikli kar yürüyüşü rotaları, snowdown hill, çadır ve karavan kamp alanları, bin 400 metre uzunluğunda snow park gibi birçok sosyal faaliyetlerle kayakseverlere hizmet veriyor.

Son yıllarda revaçta olan Palandöken Kayak Merkezi'nde her türlü kayak ve benzeri etkinlik yapmak isteyenlere uygun pistler ve faaliyetler bulunuyor. Dünyanın en profesyonel kayakçılarının yanında kızaklarla kaymak isteyenler de Palandöken'de fırsat bulabiliyor. Aynı zamanda "acemi pisti" olarak adlandırılan alanda kızakla düşe kalka kayanlar ise zaman zaman yürekleri ağza getiriyor. Öğrenciler de okulların tatile girmesiyle birlikte Palandöken'e akın ederken, düzenlenen kayak kursları ilgi görüyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Palandöken'de Sömestr Yoğunluğu - Son Dakika

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