Palandöken'de "Kaset şarkıları" konseri yoğun ilgi gördü
Palandöken'de "Kaset şarkıları" konseri yoğun ilgi gördü

12.04.2026 12:25  Güncelleme: 12:26
Palandöken Belediyesi Türk Musikisi Topluluğu, 'Kaset Şarkıları 2' konseriyle sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Yoğun ilgi nedeniyle ayakta takip edilen konserde, geçmişe yolculuk yaparak nostaljik bir müzik ziyafeti sunuldu.

Palandöken'de kültür ve sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. 2021 yılında kurulan Palandöken Belediyesi Türk Musikisi Topluluğu, "Kaset Şarkıları 2" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı. Yoğunluk nedeniyle merdiven boşlukları dahi izleyicilerle doldu. Katılımcılar konseri ayakta takip etmek zorunda kalırken, ortaya büyük bir coşku ve ilgi tablosu çıktı.

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinin eserlerinin seslendirildiği gecede dinleyiciler adeta nostalji yolculuğuna çıktı. Topluluk, bu özel konserle birlikte 15. sahne performansını da gerçekleştirmiş oldu.

Konser öncesinde konuşan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, Türk Musikisi Topluluğu'nun kısa sürede önemli bir kültür hareketine dönüştüğünü vurguladı. Sunar, topluluğun yalnızca bir koro olmadığını belirterek, "Geçmiş ile gelecek arasında bir kültür köprüsü kuruyoruz. Gençlerimizi sadece sahneye hazırlamıyor, aynı zamanda kültürel mirasın taşıyıcıları olarak yetiştiriyoruz" dedi.

Geniş repertuvarıyla dikkat çeken topluluğun; Türk halk müziğinden sanat müziğine, tasavvuf musikisinden arabesk eserlere kadar uzanan zengin bir müzik yelpazesine sahip olduğunu ifade eden Sunar, Erzurum'un müzik hafızasını yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

Palandöken Belediyesi Türk Musikisi Topluluğu'nun konserler, anma programları ve çeşitli etkinliklerle hem şehir içinde hem de şehir dışında Erzurum'u başarıyla temsil ettiğini belirten Başkan Sunar, projeyle on binlerce dinleyiciye ulaşıldığını ve kültürel katılımın artırıldığını kaydetti.

Gece boyunca sahnelenen performanslar izleyicilerden büyük alkış alırken, katılımcılar unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşadı. Konserin ardından Başkan Sunar ve topluluk ekibiyle günün anısına hatıra fotoğrafları çektirildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

