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Palandöken Kayak Merkezi'nde Hafta Sonunda Büyük Yoğunluk - Son Dakika
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Palandöken Kayak Merkezi'nde Hafta Sonunda Büyük Yoğunluk

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonunda kayak severler büyük bir yoğunluk oluşturdu. Kar kalitesi ve pistlerinin uzunluğu ile dünyanın önde gelen kayak merkezleri arasında gösterilen Palandöken'de, çocuklar kızak keyfi yaparken büyükler pistlerde kayağın keyfini çıkarıyor. Yabancı kayak severlerin yanı sıra çevre illerden gelen tatilciler de Palandöken'de kış tatili keyfini yaşamaktadır. Hafta sonu güneşli havayı da fırsat bilen kayakçılar gün boyu merkezde kayak yapmıştır.

Palandöken Kayak Merkezi\'nde Hafta Sonunda Büyük Yoğunluk
14.01.2024 - 11:37,  Güncelleme: 11:39
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Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonunda kayak severler büyük bir yoğunluk oluşturdu.

Kar kalitesi ve pistlerinin uzunluğu ile dünyanın önde gelen kayak merkezleri arasında gösterilen Palandöken'de kayak severler kayağın ve karın keyfini çıkarıyorlar. Yediden yetmişe kayak coşkusunun yaşandığı merkezde bir tarafta çocuklar kızak keyfi yaparken diğer taraftan büyükler pistlerde kayağın keyfini doyasıya yaşıyor.

Özellikle hafta sonları merkezde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Yabancı kayak severlerin yanı sıra çevre illerden gelen tatilcilerde Palandöken'de kış tatili keyfini gönüllerince yaşıyorlar. Hafta sonu güneşli havayı da fırsat bilen kayakçılar gün boyu merkezde kayak yaptı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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