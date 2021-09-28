Pamukkale Belediyesi Kale'de asfaltlama çalışmalarına başladı - Son Dakika

Pamukkale Belediyesi Kale'de asfaltlama çalışmalarına başladı

DENİZLİ - Pamukkale Belediyesi ilçe genelindeki çalışmalarına aralıksız devam ederken, bir mahallenin daha yollarını ilçeye yakışır hale getirdi. Kale Mahallesi'nde başlayan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Fabrikaların olduğu mahallemizde yaklaşık 10 bin kişinin kullandığı yolları yeniliyoruz" dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, göreve geldiği günden bu yana vatandaş odaklı hizmetlerini ara vermeden devam ettiriyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından alt yapısı tamamlanan mahallelerde üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Pamukkale Belediyesi ekipleri, yeni bir mahalle daha çalışma başlattı. Pamukkale ilçesinin 61 mahallesinde önceliğine göre belirlenen hizmetleri birer birer gerçekleştiren Pamukkale Belediyesi, Kale Mahallesi'nde fabrika bölgesinde asfaltlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Pamukkale Belediyesine teşekkür ederiz

Kale Mahallesi Muhtarı Turgut Can, Pamukkale Belediyesinin mahallelerine büyük önem verdiği için teşekkür ederek, "Kale mahallesi sakinleri ve sanayicileri adına başkanıma çok teşekkür ediyorum. Buradaki sanayi esnafı mağdur oluyordu. Kale mahallemiz ihracat merkezi olduğu için yollar konusunda çok büyük sıkıntılarımız vardı" dedi.

75 bin metrekarelik alanda asfalt çalışması başladı

Çalışmaları yerinde inceleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Kale mahallesinde halkın ihtiyacı olan çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Kale Mahallesinin iç kısımlarında kilit taşı döşemelerini yaptık. Kapalı Pazar Yeri ve Kale Mahallesi Sosyal Tesis ve Çocuk Parkı bu mahallemize yapılan hizmetlerden bazıları. Kale mahallemiz üretimin merkezi konumunda bulunuyor. Burada birçok fabrika üretimine devam ediyor. Bu bölgede yollarla ilgili olan sorunun çözümü konusunda halkımızın talebini yerine getirdik. Pamukkale Belediyesi olarak dedik ki bu üreten kentin, üreten insanlarına, işçisinden işverenine her birisinin yanında olduğumuz göstermemiz gerekiyor. Kale mahallesinde yaklaşık 75 bin metrekarelik alanda asfalt çalışmamız başlamış durumda. Çok kısa sürede de tamamlamayı planlıyoruz. Fabrikaların olduğu mahallemizde yaklaşık 10 bin kişinin kullandığı yolları yeniliyoruz. Burası yaklaşık 10 kilometreye varan bir etap. Birçok yolumuz 20 metreye varan genişlikte. İnşallah bu haliyle Kale Mahallemiz, artık ilçemizin üreten özeliğine de uygun yakışır bir hale gelmiş olacak. Hayırlı olsun" diye konuştu.