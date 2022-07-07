Pamukkale'de 9 günlük tatil bereketi yaşanıyor - Son Dakika
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Pamukkale'de 9 günlük tatil bereketi yaşanıyor

07.07.2022 14:41

Pamukkale'de 9 günlük tatil bereketi yaşanıyorDENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen: "Haziran ayında yaklaşık 205 bin kişi Pamukkale ören yerini ziyaret etti"DENİZLİ Dünyaca ünlü turizm merkezlerinden biri olan Pamukkale'de 9 günlük Kurban Bayramı tatiline hazırlandı.

Pamukkale'de 9 günlük tatil bereketi yaşanıyor

DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen: "Haziran ayında yaklaşık 205 bin kişi Pamukkale ören yerini ziyaret etti"

DENİZLİ Dünyaca ünlü turizm merkezlerinden biri olan Pamukkale'de 9 günlük Kurban Bayramı tatiline hazırlandı. Otellerin birçoğunda tatil öncesi rezervasyon sayısı artarken, otellerde yerli ve yabancı turistlerde yüzde 90'ların üstünde doluluk bekleniyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Pamukkale'de pandeminin ardından bereket yaşanıyor. Kurban Bayramı tatilini Pamukkale'de geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler kentteki otellere şimdiden rezervasyonlarını yaptırdı. Yerli ve yabancı turistlerin her mevsim ziyaret ettiği Pamukkale'de 9 günlük tatilde otellerin yüzde 90 doluluk oranının üzerine ulaşılması bekleniyor. Pamukkale travertenleri ve ören yerini geçtiğimiz yıl korona virüs döneminde ilk 6 içerisinde 205 bin kişi ziyaret etti. 2022 yılında ise sadece Haziran ayında 205 bin ziyaretçi sayısının üzerine çıktığı belirtildi.

"Yüzde 90'ların üzerine çıkan doluluğu bekliyoruz"

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, "Uzun tatiller turizm için iyi oluyor, özellikle yurt içinde büyük bir hareketlilik başlıyor. Buradan turizm yöreleri faydalanıyor. Pamukkale Ören yeri de bundan nasibini alacak, yerli misafirlerimizin burayı ziyaret ettiğini de göreceğiz. Şuanda Pamukkale, Hierapolis'te doluluk oranları yabancı gelen misafirlerimiz oldukça yüksek, yerli misafirlerimizin katkısıyla yüzde 90'ların üzerine çıkan doluluğu biz Denizli bölgesinde yaşayacağımızı bekliyoruz" dedi.

"Haziran ayında yaklaşık 205 bin kişi Pamukkale ören yerini ziyaret etti"

DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, "Sevindirici rakamlar var geçen yıl içerisinde yaklaşık 205 bin kişi civarında Pamukkale bölgesini 6 ay içerisinde ziyaret etmişlerdi. Şimdi sadece Haziran ayında yaklaşık 205 bin kişinin Pamukkale ören yerini ziyaret ettiğini görüyoruz. 600 binin üzerinde bir ziyaretçi ilk 6 ayda ağırladık. Esas bizim yoğun olarak ziyaretçi aldığımız aylar Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarıdır. Bu aylar ve ondan sonraki aylarla beraber 2 milyon hedefi belirlemiştik yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında Pamukkale'de bu hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Murat Şen, Pamukkale, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pamukkale'de 9 günlük tatil bereketi yaşanıyor - Son Dakika

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