Pandemi Sonrası Girişimcilik Hikayesi

Pandemi döneminde İstanbul'da çalıştığı fabrikanın kapanmasıyla eşiyle birlikte Kastamonu'nun Tosya ilçesine taşınan kadın girişimci, hayalindeki atölyeyi kurarak epoksi reçinesinden çeşitli hediyelik ürünler yapmaya başladı. Epoksiden kişiye özgü hediyelik ürünler yapan kadın girişimci yaptığı tasarımlarla büyük ilgi görüyor.

İstanbul'da çalıştığı fabrikanın koronavirüs pandemisi sürecinde kapanmasının ardından eşiyle memleketi Kastamonu'nun Tosya ilçesine dönen Filiz Yılmaz, çocukluk hayalini gerçekleştirerek bir atölye kurmaya karar verdi. İstanbul'da yaşadığı dönemde evindeki küçük bir odada hobi olarak epoksi reçine kullanarak hediyelik ürünler yapan Yılmaz, bu alandaki yeteneğini geliştirmeye karar verdi. Eşinin desteğiyle Tosya ilçesinde kurduğu atölyede çalışmaya başlayan Yılmaz, vatandaşlardan gelen gül, saç, tepsi, masa, fotoğraf gibi malzemeleri epoksi reçine kullanarak hediyelik eşyalara dönüştürüyor. Çevresinden gelen 'yapamazsın' sözlerine aldırış etmeyen Yılmaz, şimdi yaptığı ürünlerle büyük ilgi görüyor.

"Küçücük odada çalışarak başladım"

İstanbul'da yaşarken hobi olarak epoksi ürünlerle ilgilenmeye başladığını söyleyen Yılmaz, "İstanbul'da dairede yaşıyorduk. Küçük bir odamda başladım. 5 sene orada, küçücük odada çalışarak sürekli bu alanda çalışan yabancıların videolarını izledim. Nasıl yapıldığını araştırdım. Sonra arkadaşlarıma, çevremdeki insanlara hediye ürünler yapmaya başladım. Beğenilince 'bunu bize ücret karşılığında yapar mısın' dediler ve ben de yaptım. Güzel para kazandım. Sonra pandemi başladı, işler durdu. Eşime 'Tosya'ya, gidelim, hayallerim var' dedim Eşim beni kırmadı, geldik. Önce bağ evimizde küçük bir atölye açtım. Bir sene bağda çalıştım ama olmadı. Tosya'ya gidip gelmek zordu. İnsanlar da tanımadılar. Eşime 'bir dükkan kiralayalım' dedim kırmadı beni, dükkan kiraladık. Burada çok şükür iki yıldır arkadaşlar beni tanıyor, çevrem tanıdı, memnun kaldılar. Birbirlerine tavsiye etmeye başladılar" dedi.

Yaptığı işten çok memnun olduğunu dile getiren Yılmaz, "Şimdi çok şükür kazanıyorum, güzel gidiyor. Geri dönüşüm işi de yapıyorum. Epoksiden hediyelik işler yapıyorum. Mesela sevgilisinden, arkadaşından gelen kurutulmuş gülleri getiriyorlar, ailelerinden kalan dantellerini getiriyorlar. Ben onları tepsilere hapsediyorum. Saç getiriyorlar, tespih yapıyorum. Kişiye özel çalışıyorum" diye konuştu.

"İnsanlar, 'burada olmaz' dediler"

İlçede ilk zamanlarda yaptığı işi duyan vatandaşların başarısız olacağını söylediğini kaydeden Filiz Yılmaz, "İnsanlar, 'burada olmaz' dediler. Epoksiyi bilmiyorlardı. Birkaç arkadaş ilgileniyormuş, geldiler. Mesela mobilyacı arkadaşlar, 'abla eğitim verir misin' dediler, ben de seve seve eğitim verebileceğimi söyledim. Şu anda çok güzel gidiyor. Hediyelik eşya yapıyorum. O ona söylüyor, yaptıranlar çevresine söylüyorlar. İki kişinin evine gittim, epoksiden 12 kişilik yemek masası yaptım" şeklinde konuştu.

"İnsanlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum"

Gelen taleplerden dolayı mutlu olduğunu kaydeden Yılmaz, "Çok şükür, pişman değilim. Kazancım güzel. Yaptığım işi seviyorum, mutlu oluyorum. İnsanlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Bu süreçte zorluklarla karşılaştım. Daha önce malzemeleri yurt dışından getirtiyordum. Bazen kargolar gelmiyordu. Şimdi Türkiye'de de var, çok şükür çok iyiyim" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU