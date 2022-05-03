Pandemiyle geçen iki yılın ardından mezarlıklar ziyaretçilerle doldu - Son Dakika

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Erzincan'da da pandemiden dolayı yapılamayan mezarlık ziyaretleri yasaksız ve kısıtlamasız olarak tekrar yapıldı. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yüzlerce vatandaş, yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Erzincan'da vatandaşlar geçtiğimiz iki yılın ardından kısıtlamalar olmadan mezarlık ziyaretlerine gitti. Bayram namazı sonrası kabir ziyaretleri yapan vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Terzibaba Türbesi ve mezarlığında dün başlayan yoğunluk, bayramın birinci gününde de devam etti. Vefat eden yakınlarının başında dua eden vatandaşlardan bazıları mezarları temizlerken, bazıları da kabirlere ekilen çiçekleri suladı.

Hayatını kaybeden yakınını ziyarete gelen Cüneyt Yaba, bu sene pandemi dönemi kısıtlamaları olmadan kabir ziyaretlerini yaptıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Yaba konuşmasında, " İki senedir pandemiden dolayı eşimizi, dostumuzu, akrabalarımızı ziyaret edemedik. Bu sene nasip oldu eşimizi dostumuzu ziyaret ederek dualarımızı edebildik. Bu sene hem arife günü hem de bayramın birinci günü daha kalabalık oldu" dedi.

Osman Yaba isimli vatandaş ise, "Pandemiden dolayı iki senedir gelemiyorduk, bu sene geldik yoğun bir kalabalık var. Herkes mezarlıkları ziyaret ediyor. Çok şükür torunlarla birlikte akrabalarımızı gezdik. Çok güzel bir duygu. Hava da bugün çok güzel İnşallah bir daha ki bayramda bu hastalığı yaşamayız. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum" diye konuştu.

Bayramın birinci günü yapılan ziyaretler çerçevesinde şehit kabirleri de boş kalmadı. 1996 yılında Van Başkale'de şehit olan Mesut Koyun'a bayram dolayısıyla ziyarete gelen kardeşi Halit Koyun bayramı hüzün içinde geçirdiklerini ifade ederek, "Bugün de bayramın birinci günü bizler de hüzünlüyüz ama yapacak bir şey yok. Şehitlerimizi ziyarete geldik. Mekanları cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Tüm şehitlerimize dua ettik. Ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Hüzünlüyüz, tekrardan Allah rahmet eylesin. Türk milletinin de başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN