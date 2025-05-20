Papa 14. Leo'nun İznik Ziyareti İçin İlk Ayin - Son Dakika
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Yerel

Papa 14. Leo'nun İznik Ziyareti İçin İlk Ayin

Papa 14. Leo\'nun İznik Ziyareti İçin İlk Ayin

İznik'te düzenlenen ilk resmi ayin, Papa 14. Leo'nun ziyareti öncesinde 50 din adamıyla yapıldı.

20.05.2025 17:24
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Papa 14. Leo'nun İznik'i ziyaret edeceğini açıklamasının ardından ilk resmi ayin yapıldı. Yaklaşık 4 saat süren ayine 10 ülkeden 50 Hristiyan din adamı katıldı.

Yeni seçilen Katolik lider Papa 14. Leo'nun İznik'i ziyaret edeceğini açıklamasının ardından, İznik Gölü kıyısında yer alan bir restoranda ayin düzenlendi. Hristiyan dünyası için büyük önem taşıyan Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yılı dolayısıyla bugün İznik Gölü kıyısında yer alan bir restoranda gerçekleştirilen ayin büyük ilgi gördü.

Resmi kıyafetleriyle törene katılan din adamları, yaklaşık 4 saat süren ayinde dualar okudu. Etkinliğe 10 farklı ülkeden toplam 50 din adamı katıldı. İznik'teki bu ilk resmi ayin, Papa'nın açıklamasının ardından düzenlenen ilk dini tören olma özelliğini taşıyor.

Papa 14. Leo'nun önümüzdeki aylarda Türkiye'yi ziyaret etmesi ve İznik'te resmi temaslarda bulunması bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Papa 14. Leo'nun İznik Ziyareti İçin İlk Ayin - Son Dakika

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