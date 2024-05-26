Papua Yeni Gine'deki toprak kaymasında 670'den fazla kişi öldü

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Birleşmiş Milletler yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Papua Yeni Gine'de Cuma günü meydana gelen toprak kaymasında 670'den fazla kişinin ölmüş olabileceği tahmin edildiği kaydedildi.

Papua Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby'nin 600 kilometre kuzeybatısındaki Enga eyaletine bağlı Kaokalam köyünde Cuma günü meydana gelen toprak kaymasında bilanço ağırlaşıyor. Birleşmiş Milletler yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda toprak kaymasında 670'den fazla kişinin ölmüş olabileceği tahmin edildiği kaydedildi. Uluslararası Göç Örgütü Papua Yeni Gine Temsilcisi Serhan Aktoprak, toprak kaymasının etkisinin en başta düşünülenden daha büyük olduğunu açıklayarak, "Ek olarak 150 evin daha 6 ila 8 metre derinliğinde toprak altında kaldığı ve 670'den kişinin hayatını kaybetmesinden endişe ediliyor" dedi. Enga eyaletindeki afet bölgesi olarak belirlenen arazinin tehlikeli olduğunu ve yaklaşık 1 bin 250 kişinin tahliye edildiğini ifade ederek, "Yaklaşık bir saat önce meslektaşlarımla konuştuğum. Kayaların düşmeye devam etmesi ve arazinin de kayması nedeniyle bölgeden kaçmak zorunda kaldılar. Bu durum, daha önce kaymış olan toprak kütlesiyle birleştiğinde çevredeki evler üzerinde baskı oluşturuyor, dolayısıyla bu evlerin boşaltılması gerekiyor" dedi. - PORT MORESBY