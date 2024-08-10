Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in resmi iş yerinin duvarında - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in resmi iş yerinin duvarında

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları\'nda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç\'in resmi iş yerinin duvarında

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşıyla gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in hayranı olan bir iş yeri sahibi, iş yerinin duvarına onun resmini yaptırdı. Hayranları da resmin önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor.

10.08.2024 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran ve atış tarzıyla fenomen olan Yusuf Dikeç'in hayranı olan Alaşehirli bir iş yeri sahibi, iş yerinin duvarına Yusuf Dikeç'in resmini yaptırttı. Yusuf Dikeç'in fotoğrafını gören hayranları ise resminin önünde aynı pozu vererek hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Birçok televizyon programına iş yapan grafiti sanatçısı Şenol Karakaya, Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki bir iş yerinin duvarına Yusuf Dikeç'in Paris olimpiyatlarında atış yaparken tüm dünyada fenomen olan duruşunun resmini yaptı. İş yeri sahibi Tolga Başer, "Yusuf Dikeç'in ülkemize kazandırdığı başarı ile gurur duydum. Bunun yanında atış yaparken duruşu ayrı bir gurur tablosu. Bu duruşu ve başarıyı ölümsüzleştirmek için iş yerimin duvarına resmini yaptırttım. Müşterilerim de çok sevdiler ve hatıra fotoğrafı çektiriyorlar" dedi.

Grafit sanatçısı Şenol Karakaya ise, "Bugün Alaşehir'de sprey ve akrilik sanat boyası tekniği ile Yusuf Dikeç'in resmini yaptım. Onunla gurur duyuyorum. Çünkü milli gururumuz, bu duruşuyla Türk milleti olarak neleri başarabileceğimizi dünyaya gösterdi ve başarısının yanında duruşuyla da dünyaya ün saldı. Alaşehirli iş yeri sahibi ile sosyal medya üzerinden tanıştık ve bağlantı kurduk. Benden böyle bir talepte bulundu bende ilk kez Alaşehir'de ilk olarak bu resmi yaptım" şeklinde konuştu.

Yusuf Dikeç hayranları da, "Milli gururumuzun başarısı ve duruşuyla gurur duyuyoruz. Onun fotoğrafı önünde hatıra fotoğrafı çektiriyoruz" şeklinde konuşarak hayranlıklarını dile getirdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

manisa, Gümüş, Paris, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in resmi iş yerinin duvarında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:25 Bursa’daki Çiftçi Ürettiği Biberleri Satamayınca Keçilere Yedirdi, İstanbul’da Bir Kadın Akşam Pazarından Ürün Topladı Bursa'daki Çiftçi Ürettiği Biberleri Satamayınca Keçilere Yedirdi, İstanbul'da Bir Kadın Akşam Pazarından Ürün Topladı
10:34 Nike, Türkiye’deki internet alışverişlerini durdurdu Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu
08:04 İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı En az 100 ölü, onlarca yaralı var İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı! En az 100 ölü, onlarca yaralı var
15:31 Demans hastası yaşlı adam, yanlışlıkla mısır gevreğine deterjan dökünce hayatını kaybetti Demans hastası yaşlı adam, yanlışlıkla mısır gevreğine deterjan dökünce hayatını kaybetti
15:18 Putin’i küplere bindirecek iddia Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu 400 asker öldü Putin'i küplere bindirecek iddia! Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu; 400 asker öldü
15:07 Katliam gibi kaza sonrası otobüse ulaşan ilk kişi Anlattıkları kan donduruyor Katliam gibi kaza sonrası otobüse ulaşan ilk kişi! Anlattıkları kan donduruyor
14:51 Trabzonspor maçında Galatasaray formalı kadınlar stattan kovuldu Trabzonspor maçında Galatasaray formalı kadınlar stattan kovuldu
14:35 Osman Nuri Kabaktepe’den kafa karıştıran paylaşım Herkes “Neler oluyor“ diye sormaya başladı Osman Nuri Kabaktepe'den kafa karıştıran paylaşım! Herkes "Neler oluyor?" diye sormaya başladı
14:34 Güney Koreli Olimpiyat atıcısı Kim Ye-ji, basın toplantısında konuşurken bayıldı Güney Koreli Olimpiyat atıcısı Kim Ye-ji, basın toplantısında konuşurken bayıldı
14:20 Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı
14:19 Londra’da bir yolcu, otobüs şoförüne tükürüp Müslümanlara ağır hakaretler etti Londra'da bir yolcu, otobüs şoförüne tükürüp Müslümanlara ağır hakaretler etti
14:15 Taha Akgül yarı finalde Taha Akgül yarı finalde
14:07 Shakira, Miami’de gizemli bir adamla yemek yerken görüntülendi Shakira, Miami'de gizemli bir adamla yemek yerken görüntülendi
14:04 Hande Yener, ’’Çıplaklardan rahatsızız’’ diyen kişiye patladı: İran’a git, orada yaşa Hande Yener, ''Çıplaklardan rahatsızız'' diyen kişiye patladı: İran'a git, orada yaşa
13:44 Sokak ortasında rastgele 4 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı Sokak ortasında rastgele 4 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2024 11:36:15. #1.12#
SON DAKİKA: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in resmi iş yerinin duvarında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement