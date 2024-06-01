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Parmağı market arabasına sıkışan çocuğun yardımına itfaiye yetişti

KIRIKKALE - Kırıkkale'de parmağı marketteki alışveriş arabasına sıkışan küçük çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte alışveriş için markete giden küçük çocuğun parmağı market arabasına sıkıştı. Market arabasının çocuk bölümündeki deliğe parmağını sıkıştıran çocuğu gören ailesi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, çocuğun parmağını, sıkıştığı plastiği keserek çıkarttı. İtfaiye ekibinin çalışması sırasında büyük korku yaşayan çocuğu ailesi ve çevredeki vatandaşlar, çocuğun kurtarılmasının ardından rahat bir nefes aldı.