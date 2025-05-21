Parmağı Yüzüğe Sıkışan Kadına İtfaiye Yardım Etti

Parmağı yüzüğe sıkıştı, yardımına itfaiye ekipleri koştu

OSMANİYE - Osmaniye'de bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, yüzüğü parmağında sıkışan kadın, bir süre kendi çıkarmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. İsmi öğrenilemeyen kadın bunun üzerine yüzüğün çıkartılması için Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Kısa sürede şahsın evine gelen itfaiye ekipleri, kadının parmağına sıkışan yüzüğü özel bir kesme aparatıyla keserek çıkarttı.

Yüzüğün çıkarılmasından sonra rahat bir nefes alan vatandaş, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.