Pasta yarışmasında 11 kadın kıyasıya yarıştı - Son Dakika
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Pasta yarışmasında 11 kadın kıyasıya yarıştı

15.06.2022 10:46

Pasta yarışmasında 11 kadın kıyasıya yarıştı Bilecik'te düzenlenen pasta yarışması 11 adaylar kıyasıya yarışırken, muzlu ve çilekli pasta yapan Ebru İnanç birinci oldu.

Pasta yarışmasında 11 kadın kıyasıya yarıştı

BİLECİK - Bilecik'te düzenlenen pasta yarışması 11 adaylar kıyasıya yarışırken, muzlu ve çilekli pasta yapan Ebru İnanç birinci oldu.

Bilecik Halk Eğitim Merkezi pastacılık kursunda eğitim alan 11 kursiyeri, Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu ve il müdürlerden oluşan jüri üyelerine yaptıkları pasta sundular. Heyecanlı anlar yaşandığı yarışmada ilk 3'e girenlere hediyeleri takdim edildi. Bilecik Halk Eğitim Merkezi Seyfettin Yıldız, derece giren kursiyerlerin isimlerini açıklayarak, "Pastacılık kursumuzun yarışmasını gerçekleştirmiş olduk. Çok kıymetli çalışmalar oldu. Başta kurs öğretmenimiz Çiğdem hanıma ve dereceye giren arkadaşlarımı tebrik ediyorum, kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

"Kursumuzda 48 öğrencimiz vardı 11'i yarışmaya katıldı"

Pastacılık Kursu Öğretmeni Çiğdem Çokal, ise Kasım ayında başlamış oldukları kursun bugün itibariyle bittiğini söyleyerek, "Kurs sonunda böyle bir organizasyon hazırladık. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum çok güzel bir gün geçirdik sayelerinde. Müdürüm başta olmak üzere bize böyle bir fırsat verdikleri için teşekkür ediyoruz. Kursumuzda 48 öğrencimiz vardı 11'i yarışmaya katıldı. Derecelerini aldılar, yarıştılar" dedi.

Yarışmada birinci olan Ebru İnanç, birinci olmayı beklemediğini söyleyerek herkese teşekkür etti.

Pasta yarışmasında 11 kadın kıyasıya yarıştı
Pasta yarışmasında 11 kadın kıyasıya yarıştı
Pasta yarışmasında 11 kadın kıyasıya yarıştı
Pasta yarışmasında 11 kadın kıyasıya yarıştı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yunus Fatih Kadiroğlu, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pasta yarışmasında 11 kadın kıyasıya yarıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pasta yarışmasında 11 kadın kıyasıya yarıştı - Son Dakika
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