Pastırma yazı dede ve torunları parklara döktü - Son Dakika

Eskişehir'de kasım ayının ilk günlerinde hava sıcaklıkları 15-20 derece arasında seyrederken, güzel havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar torunlarıyla parklarda vakit geçirdi.

Gültepe mahallesi Üniversite Evleri yakınlarındaki parklar torunlarıyla vakit geçirmek isteyen vatandaşların akınına uğradı. Kasım ayının ilk günlerinde kentte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, vatandaşlar güzel havayı değerlendirmek istedi. Çayını yanına alan dedeler ve nineler, pastırma yazı günlerinde parkta torunlarıyla doyasıya eğlendi.

Torunlarıyla beraber birlikte parka gelen 71 yaşındaki Şevket Başaraner, torunlarıyla birlikte oyunlar oynamaktan keyif aldığını dile getirdi. Güzel hava sayesinde torunlarıyla açık havada daha fazla vakit geçirebildiğini söyleyen Başaraner, "Çocuklarımız büyürken, işimizden dolayı nasıl büyüdüklerini fark edemedik. Şimdi emekliyiz, artık zaman bol. Yaş da kemale erdi. Torunlarımıza bakarak hem çocuklarımıza destek oluyoruz hem de bizler için terapi oluyorlar. Bakıcı yerine insanın kendi torununa bakması çok daha güvenilir. Onlarla biz de oynuyor, adeta çocukluğumuza dönüyoruz sanki" dedi. - ESKİŞEHİR