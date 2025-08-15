Patnos Belediye Başkanı Taşkın, İzmir Patnoslular Derneği ile Bir Araya Geldi

Patnos Belediye Başkanı Abdülhalik Taşkın, İzmir Patnoslular Derneği Başkanı Musa Taşdelen, Başkan Yardımcısı İsmail Özvarlı, Sekreter Seyfettin Esin ve yönetim kurulu üyeleri Maşallah Utkan ile Şahin Tunç'u makamında ağırladı.

Ziyarette, belediye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bir istişare gerçekleştirildi. Dernek yöneticileri, yapılan hizmetleri takdir ettiklerini belirterek, İzmir'deki hemşehri dernekleri olarak her zaman destek vermeye hazır olduklarını ifade ettiler.

Başkan Taşkın, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Hemşehrilerimizle bir araya gelmek bizim için büyük bir mutluluk. Patnos'un gelişimi, modern bir şehir kimliği kazanması ve kültürel değerlerimizin korunması adına gece gündüz çalışıyoruz. Yaptığımız her hizmetin temelinde hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek, çocuklarımıza daha yaşanabilir bir şehir bırakmak var. İzmir'deki Patnosluların bizlere gösterdiği destek, bu yolda bizlere güç veriyor. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz sürece, hemşehrilerimizin memleketlerine olan bağlılığını pekiştirecek çok güzel projelere imza atacağız."

Görüşmede ayrıca, ilerleyen dönemde düzenlenecek kültürel etkinlikler, tanıtım programları ve ortak projeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Taşkın, şehrin kalkınması ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması adına verdikleri destek için misafirlerine teşekkür etti. - AĞRI