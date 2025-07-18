Patnos Belediyesi Bütçe Kesintileriyle Mücadele Ediyor

Patnos Belediyesi her ay ciddi oranda bütçe kesintisine uğruyor. Özellikle geçmiş dönemlerden kalan SGK ve vergi borçları nedeniyle bu ay yaklaşık 27 milyon TL belediye bütçesinden kesildi. Bu kesintilerin aylık olarak 20 ila 27 milyon TL arasında değiştiği öğrenildi.

Yetkililerden aldığımız bilgilere göre, bu mali yükün Patnos'un hizmet alma sürecini doğrudan etkilediği ortaya çıktı. Belediyenin eline geçen kaynakların önemli bir bölümü borç kesintilerine gitmekte; bu da ilçede yapılması planlanan birçok projeyi ya yavaşlatmakta ya da tamamen durdurmaktadır denildi.

Patnos Belediye Başkanı Abdülhalik Taşkın yaptığı değerlendirmede, "Bütçemizden yapılan kesintilerle ilçemize yapılacak onlarca yatırımın önü kesiliyor. Ancak biz bu tabloya rağmen elimizdeki imkanlarla Patnos'a hizmet götürmeye devam ediyoruz. Şeffaflıkla yürüttüğümüz bu süreci kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Patnos Belediyesi'nin tüm bu maddi zorluklara rağmen altyapı hizmetlerinden sosyal projelere kadar birçok alanda çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü gösteriyor. Yetkililer, bu kadar büyük bir kaynağın hizmete dönüşmesi halinde ilçede çok sayıda sorunun kısa sürede çözüme kavuşabileceğini vurguladı. - AĞRI