Patnos'ta yeni dikilen 15 ağaca zarar verildi - Son Dakika
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Patnos'ta yeni dikilen 15 ağaca zarar verildi

Patnos\'ta yeni dikilen 15 ağaca zarar verildi
13.06.2026 15:16  Güncelleme: 15:26
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde belediye tarafından dikilen 15 genç ağaç, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırıldı. Belediye Başkanı olayı 'geleceğe saldırı' olarak nitelendirirken, soruşturma başlatıldı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde belediye tarafından yürütülen ağaçlandırma çalışmaları kapsamında yeni dikilen 15 genç ağaç, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Patnos Belediyesi tarafından ilçenin daha yeşil ve yaşanabilir bir görünüme kavuşması amacıyla sürdürülen ağaçlandırma çalışmaları kapsamında dikilen 15 genç ağacın zarar gördüğü tespit edildi.

Belediye ekiplerinin yaptığı incelemede, çevre düzenleme çalışmaları kapsamında toprakla buluşturulan ağaçların kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırıldığı belirlendi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, son iki yılda ilçe genelinde 40 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu belirterek, yapılan saldırının yalnızca belediyenin çalışmalarına değil, ilçenin geleceğine de zarar verdiğini söyledi.

Taşkın, "Daha yeşil ve yaşanabilir bir Patnos için son iki yılda 40 bin fidanı toprakla buluşturduk. Geleceğimize nefes olacak bu çalışmalar ne yazık ki bazı kişi ya da kişiler tarafından sabote edilmeye çalışılıyor. Yeni dikilen 15 ağacın kırılması, sadece belediyemizin hizmetlerine değil; Patnos halkının emeğine, doğasına ve geleceğine yapılmış bir saldırıdır" dedi.

Belediyenin ihbarı üzerine olayla ilgili çalışma başlatan emniyet ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ağaçlara zarar veren kişi veya kişilerin tespit edilmesi amacıyla soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Belediye, Güvenlik, Patnos, Çevre, Yaşam, Yerel, Ağrı, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Patnos'ta yeni dikilen 15 ağaca zarar verildi - Son Dakika

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