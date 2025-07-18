Patnos\'ta Cadde İsimleri Değişti

Patnos Belediyesi, aldığı yeni kararla ilçedeki bazı cadde ve sokakların isimlerini değiştirdi. Belediye Meclisi'nin 2 Haziran 2025 tarihli toplantısında alınan karara göre, Yeni Mahalle'de bulunan Beylerbeyi Caddesi'nin ismi, Patnos'a yıllarca hizmet etmiş eski belediye başkanı Merhum Ali İhsan Hallaç'ın adıyla değiştirildi.

Aynı toplantıda, Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde yer alan ve 112 Sokak ile 1032 Sokak arasında kalan isimsiz caddeye de, Patnos'ta uzun yıllar boyunca sevgi ve saygıyla anılan isimlerden biri olan Merhum Salih Ataseven'in adı verildi. Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın; Bu değişikliklerin sadece isim değişikliğinden ibaret olmadığını, Patnos'un hafızasında iz bırakmış değerli şahsiyetlerin adını yaşatmak ve yeni nesillere tanıtmak adına önemli bir adım olduğunu belirtti. Yeni isim tabelalarının önümüzdeki günlerde yerlerine yerleştirileceği bildirildi. Vatandaşlar ise alınan bu kararları memnuniyetle karşıladı. - AĞRI