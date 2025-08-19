Patnos'ta Hükümlülerin Topluma Kazandırılması İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
Patnos'ta Hükümlülerin Topluma Kazandırılması İçin Protokol İmzalandı

19.08.2025 12:26  Güncelleme: 12:28
Patnos Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Patnos Belediyesi arasında imzalanan protokol ile hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması hedefleniyor. Protokol kapsamında yükümlüler, belediye bünyesinde çeşitli hizmetlerde çalışacak.

Patnos Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Patnos Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Hükümlülerin yeniden suç işlemesini önlemek, topluma kazandırılmalarını sağlamak ve toplumsal faydayı artırmak amacıyla önemli bir adım atıldı. Patnos Belediye Başkanlığı ile Patnos Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında "Kamuya Yararlı Bir İşte Ücretsiz Çalıştırılmaya İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Patnos Cumhuriyet Savcısı Emin Burak Sürezli, Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, Belediye Başkan Yardımcısı Sefa Taşdemir ve Patnos Denetimli Serbestlik Müdürü Volkan Fırat Çoban'ın katılımıyla gerçekleşen protokol töreninde, iş birliğinin hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması açısından taşıdığı önem vurgulandı.

Protokol, Cumhuriyet Savcısı Emin Burak Sürezli ile Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, haklarında kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma kararı verilen yükümlüler, Patnos Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde görev alacak.

Yükümlüler; temizlik hizmetleri, genel idare hizmetleri (büro işleri, veri hazırlama, danışma vb.), bakım-onarım çalışmaları (boya, badana, kapı-pencere tamiratı vb.) ve çevre düzenleme faaliyetleri (park-bahçe bakımı, ağaç dikimi, bahçıvanlık vb.) alanlarında topluma katkı sunacak.

Patnos Cumhuriyet Savcısı Emin Burak Sürezli, imzalanan protokolün toplumsal barışa katkı sağlayacağını belirterek, "Amacımız hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması ve faydalı bireyler haline gelmeleridir. Bu iş birliğiyle hem kamu hizmetlerine katkı sağlanacak hem de yükümlülerin sosyal hayata uyumu kolaylaştırılacaktır" dedi.

Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın ise, belediye olarak böyle bir çalışmaya katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Bu protokol ile hem şehrimize hizmet edecek hem de yeniden topluma kazandırılacak bireylerimizin yanında olacağız. Patnos'un her köşesinde emeği olacak yükümlülerimiz, aynı zamanda kendi hayatlarında da yeni bir sayfa açmış olacaklar" diye konuştu. - AĞRI

Kaynak: İHA

