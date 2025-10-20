Patnos'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli - Son Dakika
Patnos'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli

Patnos\'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli
20.10.2025 10:17
Patnos İyilik Elçileri Derneği, 50 aileye nakdi ve ayni yardımlar ulaştırarak dayanışmayı sürdürüyor.

Patnos İyilik Elçileri Derneği, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere nakdi ve ayni yardımlar ulaştırarak dayanışma çalışmalarını sürdürüyor

Ağrı'nın Patnos ilçesinde faaliyet gösteren Patnos İyilik Elçileri Derneği, ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Dernek tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yaklaşık 50 aileye çeşitli yardımlar ulaştırıldı. Yardımlar arasında nakdi desteklerin yanı sıra mutfak eşyaları ve temel ihtiyaç malzemeleri de yer aldı.

Patnos İyilik Elçileri Derneği Başkanı Mehmet Nedim Geçit, yardım faaliyetlerine katkı sağlayan hayırsever iş insanlarına ve gönüllü bağışçılara teşekkür ederek, "Allah bu güzel niyetleri kabul etsin. İnşallah siz kıymetli bağışçılar her zaman var olursunuz ve bizler de ihtiyaç sahipleriyle yardımseverler arasında köprü olmaya devam ederiz" dedi.

Başkan Geçit, toplumdaki yardımlaşma kültürünü yaşatmayı hedeflediklerini belirterek, "Amacımız daha fazla kişiye ulaşarak iyiliği çoğaltmak" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA

İyilik, Patnos

