Patnos\'ta Kaymakam Yavuz\'u Ziyaret Etti

Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz göreve yeni başlayan Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, ilçedeki basın faaliyetleri, yerel medya çalışmaları ve kamuoyunun bilgilendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Faruk Yavuz, Kaymakam Dertlioğlu'na yeni görevinde başarılar dileyerek, basın mensupları olarak kamu hizmetlerinde her zaman destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Kaymakam Burak Dertlioğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, basının kamuoyunu doğru bilgilendirmedeki önemine dikkat çekti. Dertlioğlu, gazetecilerin ilçedeki gelişmeleri aktarmada önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - AĞRI