Patnos'ta Mahkum Çocuklar İçin Proje - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Patnos'ta Mahkum Çocuklar İçin Proje

Patnos\'ta Mahkum Çocuklar İçin Proje
18.08.2025 09:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Patnos'ta, mahkum çocuklar için sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi.

Patnos'ta mahkum çocukları için anlamlı sosyal sorumluluk projesi geliştirildi.

Ağrı Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda annelerinin yanında kalan çocuklar için anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. Cezaevi Savcısı Emin Burak Sürezli'nin talimatıyla mahküm çocukları cezaevi şartlarına terkedilmedi. Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında geçtiğimiz günlerde önemli bir işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Ağrı Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda anneleri ile birlikte kalan 0-6 yaş arası çocukların hayata uyumunu sağlamak amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu savcısı Emin Burak Sürezli ile cezaevi müdürü Burak Merkan Ünlü ve Cezaevi Eğitimden sorumlu 2.Müdür Berna İlbeği Patnos İlçe Halk Kütüphanesine gezi düzenlendi. Cezaevi Savcısı Emin Burak Sürezli ve Kurum personelleri ile birlikte kütüphaneyi gezen 0-6 yaş arasındaki çocuklara ikramlarda bulunuldu. Çocuklar daha sonra boyama, yapboz ve bowling oyunları ile zaman geçirerek doyasıya eğlendi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mahkum, Mahkum, Patnos, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Patnos'ta Mahkum Çocuklar İçin Proje - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
Davetli düğün çıkışı kazada can verdi, cenaze yerdeyken eğlence devam etti Davetli düğün çıkışı kazada can verdi, cenaze yerdeyken eğlence devam etti
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Muhasebeci “Bankaya yatıracağım“ diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı Muhasebeci "Bankaya yatıracağım" diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı
24 yaşında çete lideri “Haftalık 90 bin TL kazanç“ vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü 24 yaşında çete lideri! "Haftalık 90 bin TL kazanç" vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Doktorlar bile şaşırdı Hırsız elini öyle bir ısırdı ki vaka literatüre girmeye hazırlanıyor Doktorlar bile şaşırdı! Hırsız elini öyle bir ısırdı ki vaka literatüre girmeye hazırlanıyor
Çiftçi bir traktör patatesi köy meydanına döktü, bakanlık soruşturma başlattı Çiftçi bir traktör patatesi köy meydanına döktü, bakanlık soruşturma başlattı
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu

07:34
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı
07:40
Memurlar bugün iş bırakıyor İlk iptal haberi İZBAN’dan geldi
Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi İZBAN'dan geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 09:15:26. #7.13#
SON DAKİKA: Patnos'ta Mahkum Çocuklar İçin Proje - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.