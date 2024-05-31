Pazar yerlerinden toplanan meyve ve sebzeler gübre olarak değerlendirilecek - Son Dakika
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Yerel

Pazar yerlerinden toplanan meyve ve sebzeler gübre olarak değerlendirilecek

Pazar yerlerinden toplanan meyve ve sebzeler gübre olarak değerlendirilecek

Uşak Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Çöp Değil, Gübre Olsun' projesiyle; bundan böyle kent merkezinde kurulan pazarlarda arta kalan meyve ve sebzeler toplanarak gübre haline dönüştürülecek.

31.05.2024 18:58  Güncelleme: 19:02
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Pazar yerlerinden toplanan meyve ve sebzeler gübre olarak değerlendirilecek

UŞAK - Uşak Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Çöp Değil, Gübre Olsun" projesiyle; bundan böyle kent merkezinde kurulan pazarlarda arta kalan meyve ve sebzeler toplanarak gübre haline dönüştürülecek.

25 Nisan'dan bu yana gerçekleşen uygulamada şehirde hafta boyunca pazarların temizliğinde artık olarak toplanan meyve ve sebzeler; Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü atölyelerine götürülerek burada bulunan kompost gübre makinesinde işleniyor. Bu şekilde sıfır maliyetle gübreye dönüştürülen artıklar doğaya katkı sağlayarak çöpe gitmekten kurtarılıyor.

Öte yandan Uşak Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü tarafından kentin muhtelif yerlerinde gerçekleştirilen bitki ve çiçek dikim işlerinde kullanılan bu gübreler sayesinde; hem dışarıdan gübre alınmasına gerek kalmıyor hem de Uşak Belediyesi kent ekonomisine katkıda bulunmuş oluyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pazar yerlerinden toplanan meyve ve sebzeler gübre olarak değerlendirilecek - Son Dakika

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