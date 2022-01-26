Pazarcıların içini ısıtan ikram - Son Dakika

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, soğuk kış sabahında pazarcı esnafına sıcak çorba ikramında bulundu.

Karlı ve buzlu havalarda İznik halkına hizmet vermek üzere sabahın erken saatlerinde tezgahlarını hazırlayan pazarcı esnafına, İznik Belediyesi tarafından sıcak çorba ikramında bulunuldu. Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, AK Parti İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut, AK Parti İlçe Yönetimi ve Belediye Meclis Üyeleri pazarcıları tek tek gezerek hayırlı işler dilediler.

İznik Pazarcılar Derneği Başkanı Ahmet Çakar konuşmasında "Belediyemiz her daim pazarcı esnaflarımızın yanında olmuştur. Gerek pazar yerimizin temizliği, düzeni ve tertibi konusunda gerek ziyaretleriyle bizleri mutlu etmektedirler. Bugün de bu soğuk kış gününde çorba ikramıyla içlerimizi ısıtan bir ziyaret oldu. Ben Belediye Başkanımız Kağan Mehmet Usta'ya ve emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA