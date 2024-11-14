Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin\'den Su Tasarrufu Uyarısı

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Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe halkına su tasarrufu uyarısında bulundu.

Karasu hattında yaşanan arızalar nedeniyle ilçedeki su sıkıntılarının giderilmesi için çalışmalar devam ederken Başkan Tekin, tüm halkın yeterli su alabilmesi için bu süreçte halka seslendi. Başkan Tekin, "Kıymetli hemşehrilerim. Beşikli mahallesine su gidebilmesi için aşağıdaki kesimlerde biraz tasarruflu su kullanması gerekmektedir. Lütfen su kullanımını azaltalım" ifadelerini kullandı. - BİLECİK