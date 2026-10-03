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Pazaryeri Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

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Pazaryeri Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
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Pazaryeri Belediyesi, araç filosuna 1 vidanjör ve 1 kamyonet ekledi.

Pazaryeri Belediyesi, araç filosuna 1 vidanjör ve 1 kamyonet ekledi.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in girişimleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilen araçlar, belediye envanterine dahil edilerek ilçede hizmet vermeye başladı.

Araçların hizmete alınmasıyla ilgili açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, belediye filosuna yeni araçlar kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Tekin, "Araç filomuza bir yenisini daha katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan hibe gelen aracımız, Pazaryeri ilçemizde hizmet vermeye başlıyor. Bu aracın belediye envanterine katılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanımız Murat Kurum'a, Milletvekilimiz Halil Eldemir'e ve İl Başkanımız Serkan Yıldırım'a teşekkür ederiz. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Allah kazasız belasız kullanmayı, hizmet etmeyi nasip etsin" dedi.

Kaynak: İHA
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