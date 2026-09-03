Pazaryeri Belediyesi Eylül meclis toplantısı Başkan Tekin başkanlığında yapıldı

Pazaryeri Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirildi.

Pazaryeri Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonu raporları ile vatandaşlardan gelen dilekçeler meclis üyelerinin görüşüne sunuldu. Gündem maddeleri tek tek ele alınarak görüşülüp karara bağlandı. Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçenin ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, toplantıya katılarak katkı sunan tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Başkan Tekin, mecliste alınan kararların Pazaryeri'ne ve ilçe halkına hayırlı olmasını temenni ederek, birlik ve beraberlik içerisinde ilçenin geleceği için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.