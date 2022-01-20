Üye Girişi
Pazaryeri Belediyesine arazi aracı hibe edildi - Son Dakika

Pazaryeri Belediyesine arazi aracı hibe edildi

20.01.2022 11:20
Pazaryeri Belediyesine arazi aracı hibe edildi

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Pazaryeri Belediyesine 1999 model arazi aracı hibe edildi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Pazaryeri Belediyesine 1999 model arazi aracı hibe edildi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Orman Genel Müdürlüğü tarafından belediyeye bir adet arazi aracı hibe edildiğini söyledi. Tekin. "Orman Genel Müdürlüğünden gelen hibe arazi aracımız belediyemize hayırlı olsun. Desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Orman Genel Müdürümüz Bekir Karacabey'e desteklerinden dolayı ilçem adına teşekkür ediyorum. Orman Bölge Müdürlüğümüz ile hazırladığımız projelerimizin müjdesini de yakın zamanda vereceğiz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Pazaryeri Belediyesine arazi aracı hibe edildi

YORUMLAR
500

Orman Genel Müdürlüğü, Zekiye Tekin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pazaryeri Belediyesine arazi aracı hibe edildi - Son Dakika


Gözler Merkez Bankası'nda! Yükselişe geçen dolar 13,51'den işlem görüyor Gözler Merkez Bankası'nda! Yükselişe geçen dolar 13,51'den işlem görüyor         
11:19
Kuruluş Osman'da neler oldu? Göktuğ öldü mü? Kuruluş Osman'da neler oldu? Göktuğ öldü mü?         
11:18
Sadakatsiz son bölümde Aras sinir krizi geçiriyor! Asya ne karar verecek? Sadakatsiz son bölümde Aras sinir krizi geçiriyor! Asya ne karar verecek?         
11:04
TikTok'ta bebeğine çay veren anne linç edildi! İşte o görüntüler TikTok'ta bebeğine çay veren anne linç edildi! İşte o görüntüler         
10:52
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti Son Dakika: Türkiye, Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne iletti         
09:56
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti         
09:35
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Karısının kaldığı evi basan adam, kayınbiraderinin pompalı saldırısıyla karşılaştı Karısının kaldığı evi basan adam, kayınbiraderinin pompalı saldırısıyla karşılaştı         
08:27
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi         
08:24
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek         
16:44
Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi         
16:24
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz         
14:57
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20

Son Dakika Haberleri
11:18 Altın yükselişe geçti, gram fiyatı 800 liradan işlem görüyor
11:18 Gözler Merkez Bankası'nda! Yükselişe geçen dolar 13,51'den işlem görüyor
11:17 Erdoğan "Hesabı İmralı'ya verecek" deyince, Akşener "Hapisten çıkarmak mı istiyorsun" diye sormuştu! AK Parti: Asla kabul edilemez, siyasi iftiradır
11:17 Kuruluş Osman'da neler oldu? Göktuğ öldü mü?
11:04 Üçüncü doz BioNTech aşısı olanlar incelendi: Omicron aşıları aşmayı başardı!
11:04 Seren Serengil, Survivor Panorama programında sunuculuk yapmaya başlayan Şeyma Subaşı'nın ablasına ateş püskürdü: Karaktersiz
11:03 Sadakatsiz son bölümde Aras sinir krizi geçiriyor! Asya ne karar verecek?
11:00 Velilerin dikkatine! Ders seçme süresi 7 Şubat'a kadar uzatıldı
10:51 TÜİK Başkanı Dinçer: Bu koltukta şimdi ben oturuyorum, yarın başkası oturur!
10:51 TikTok'ta bebeğine çay veren anne linç edildi! İşte o görüntüler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 11:26:21. #1.12#
SON DAKİKA: Pazaryeri Belediyesine arazi aracı hibe edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement