Pazaryeri\'de okul çevresindeki yaya yolu uyarı bandını çocuklar boyadı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çocuklar, yaya yolu uyarı bandının yenilenmesi ve boyanması çalışmalarına katıldılar.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, Belediye Başkanı Zekiye Tekin eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla Pazaryeri İlkokulu'nu ziyaret ederek okulda yürütülen güvenlik ve tedbir çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyaret kapsamında öğrencilerimizin güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görebilmeleri amacıyla alınan okul güvenliği ve trafik tedbirleri hakkında bilgi alınırken, minikler yaya yolu kullanımı ve yaya geçitlerinde geçiş önceliği konusunda gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Ayrıca öğrenciler okul çevresinde bulunan yaya yolu uyarı bandının yenilenmesi ve boyanması çalışmalarına katıldılar.