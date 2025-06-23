Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman'a Duygulu Veda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman'a Duygulu Veda

Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman\'a Duygulu Veda
23.06.2025 11:41  Güncelleme: 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pazaryeri ilçesinde Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman için düzenlenen veda programı, duygusal anlara sahne oldu. Kaymakam Kahraman, 18 ay süren görevinde gösterdiği başarılarla takdir topladı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman için düzenlenen anlamlı veda programıyla duygulu anlara sahne oldu.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kars'ın Digor ilçesine atanan Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman bir veda programı düzenlendi. Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törene Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, ilçe protokolü, mahalle ve köy muhtarları, vatandaşlar ve birçok davetli katıldı. Tören, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği, samimi ve içten konuşmalarla dikkat çekti.

"Onu bir hemşerimiz olarak gördük"

Programda bir konuşma yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kaymakam Kahraman'la 18 ay boyunca örnek bir iş birliği içinde çalıştıklarını belirterek, "Kaymakamımızla tüm kurumlarımız arasında büyük bir uyum yakaladık. Onu bir Pazaryerili hemşerimiz gibi gördük. İlçemize yaptığı tüm hizmetler için şahsım ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Yeni görevinde başarılar diliyorum, Allah yolunu ve bahtını açık etsin" dedi.

"Bana hiçbir zaman yabancı gelmedi"

Görev süresi boyunca ilçeye yaptığı katkılarla gönüllerde yer edinen Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, "Pazaryeri'nde görev yapmak benim için sadece bir görev değil, aynı zamanda büyük bir onurdu. Muhacir, manav, Yörük ve Abaza köylerini yakından tanıdım. Kendi köyümdeymiş gibi hissettim, çünkü ortak değerlerimiz vardı. Belediye Başkanımız, muhtarlarımız ve tüm mesai arkadaşlarımızla el ele verdik. Pazaryeri'ni ve sizleri hiçbir zaman unutmayacağım" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Pazaryeri, Politika, bilecik, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman'a Duygulu Veda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu İznik Gölü'nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu
Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo’nun yanına gidiyor Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo'nun yanına gidiyor
Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Anne, öz kızını boğarak öldürdü Anne, öz kızını boğarak öldürdü
Çin’den ABD’ye İran tepkisi: Orta Doğu’da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz Çin'den ABD'ye İran tepkisi: Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz
10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi 10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi
Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den transfer Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer
Donald Trump: İran rejimi İran’ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın Donald Trump: İran rejimi İran'ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın?
Samsun’daki konser çıkışında bıçaklı kavga Samsun'daki konser çıkışında bıçaklı kavga
Uçak kalktı geliyor Süper Lig’de yılın sürprizi Uçak kalktı geliyor! Süper Lig'de yılın sürprizi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi

18:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran’da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran'da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
17:36
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
16:46
Orta Doğu’da tansiyonu yükselten Trump’tan petrol uyarısı
Orta Doğu'da tansiyonu yükselten Trump'tan petrol uyarısı
15:57
Son ankette birinci sıra değişti Ne AK Parti ne de CHP
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
08:43
Nereden nereye 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor
Nereden nereye! 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor
08:37
Hoş geldin Paul Pogba Yeni adresi resmen belli oldu
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
08:37
Hindistan’da skandal görüntü Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler
08:20
ABD’nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi Hamaney adres verdi
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi
08:09
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp Yayın sonrası hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti
07:56
İsrail, İran’daki 6 havaalanını vurdu 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
07:53
Yok böyle maç İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
Yok böyle maç! İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
07:41
Galatasaray’ın yıldızı futbolu bıraktı
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı
07:40
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
07:19
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2025 20:15:21. #7.13#
SON DAKİKA: Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman'a Duygulu Veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.