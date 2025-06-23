Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman\'a Duygulu Veda

Bilecik'in Pazaryeri ilçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman için düzenlenen anlamlı veda programıyla duygulu anlara sahne oldu.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kars'ın Digor ilçesine atanan Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman bir veda programı düzenlendi. Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törene Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul, ilçe protokolü, mahalle ve köy muhtarları, vatandaşlar ve birçok davetli katıldı. Tören, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği, samimi ve içten konuşmalarla dikkat çekti.

"Onu bir hemşerimiz olarak gördük"

Programda bir konuşma yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kaymakam Kahraman'la 18 ay boyunca örnek bir iş birliği içinde çalıştıklarını belirterek, "Kaymakamımızla tüm kurumlarımız arasında büyük bir uyum yakaladık. Onu bir Pazaryerili hemşerimiz gibi gördük. İlçemize yaptığı tüm hizmetler için şahsım ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Yeni görevinde başarılar diliyorum, Allah yolunu ve bahtını açık etsin" dedi.

"Bana hiçbir zaman yabancı gelmedi"

Görev süresi boyunca ilçeye yaptığı katkılarla gönüllerde yer edinen Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, "Pazaryeri'nde görev yapmak benim için sadece bir görev değil, aynı zamanda büyük bir onurdu. Muhacir, manav, Yörük ve Abaza köylerini yakından tanıdım. Kendi köyümdeymiş gibi hissettim, çünkü ortak değerlerimiz vardı. Belediye Başkanımız, muhtarlarımız ve tüm mesai arkadaşlarımızla el ele verdik. Pazaryeri'ni ve sizleri hiçbir zaman unutmayacağım" dedi. - BİLECİK