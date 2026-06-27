Pazaryeri'nde 1048 öğrenci yaz tatiline, 49 genç üniversite yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Pazaryeri'nde 1048 öğrenci yaz tatiline, 49 genç üniversite yolculuğuna uğurlandı

Pazaryeri\'nde 1048 öğrenci yaz tatiline, 49 genç üniversite yolculuğuna uğurlandı
27.06.2026 10:38  Güncelleme: 10:39
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle 1048 öğrenci karne alırken, 49 lise son sınıf öğrencisi mezuniyet töreniyle üniversite yolculuğuna uğurlandı. Kaymakam ve belediye başkanının katıldığı törende öğrencilere başarı dilekleri iletildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 1048 öğrenci yaz tatiline, 49 genç üniversite yolculuğuna uğurlandı.

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Pazaryeri ilçesinde 1048 öğrenci karne almanın heyecanını yaşarken, 109 öğretmen de bir eğitim dönemini daha tamamladı. İlçede eğitim gören 49 lise son sınıf öğrencisi ise mezun olarak üniversite hayallerine ilk adımını attı. Karne dağıtım töreni Beşeylül İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Törene Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, Okul Müdürü Arif Kaptan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Sınıfları ziyaret eden Kaymakam Kara ile Belediye Başkanı Tekin, öğrencilerin karnelerini kendi elleriyle vererek başarılarından dolayı tebrik etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen protokol üyeleri, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirirken yaz tatilini dinlenerek, bol bol kitap okuyarak ve kendilerini geliştirerek değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu. Okullarda düzenlenen törenlerde öğrencilerin karne sevinci yüzlerine yansırken, veliler de çocuklarının bir yıllık emeklerinin karşılığını aldığı bu özel günde duygu dolu anlar yaşadı. Eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte Pazaryeri'nde öğrenciler yaz tatiline başlarken, mezun olan gençler de gelecek hedeflerine umutla uğurlandı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Karne heyecanı yaşayan tüm öğrencilerimizi gönülden kutluyorum. Yaz tatilini hem dinlenerek hem de kendilerini geliştirerek değerlendirmelerini diliyorum. Mezun olarak üniversite yolculuğuna başlayan gençlerimize de eğitim hayatlarında başarılar temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pazaryeri'nde 1048 öğrenci yaz tatiline, 49 genç üniversite yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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