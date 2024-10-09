Pazaryeri'nde 3 Günlük Susuzluk Tepkilere Neden Oldu - Son Dakika
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Pazaryeri'nde 3 Günlük Susuzluk Tepkilere Neden Oldu

Pazaryeri\'nde 3 Günlük Susuzluk Tepkilere Neden Oldu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde su borularının patlaması sonucu 3 gündür yaşanan susuzluk, vatandaşların tepkisine yol açtı. Yetkililer sorunun kısa sürede çözülmesi için çağrılar alıyor.

09.10.2024 16:01  Güncelleme: 16:05
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde başta Beşikli Mahallesi olmak üzere 3 gündür yaşanan susuzluk tepkilere neden oldu.

Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliğine ait su borularının Pazaryeri- Karaköy yolu üzerinde patlaması nedeniyle Pazaryeri'nin üst mahallerinde sular kesildi. 3 gündür başta Beşikli Mahallesi olmak üzere ilçenin yüksek kesimlere su verilemezken, belediye kendi depolarına tankerler ile su taşıyarak vatandaşları mağdur etmemeye çalıştı. Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliğine bağlı su hattında yaşanan arıza nedeniyle yaşanan patlak nedeniyle boşa akan su ise, vatandaşların tarlarına doldu. Vatandaşlar bu duruma tepki göstererek, sorunun kısa sürede tamir edilmesi için yetkililer göreve çağırdı.

Vatandaşlardan birlik başkanına tepki

Vatandaşlar günlerdir boşa akan patlağın tamir edilmemesine, Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği ve aynı zamanda Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'ya tepki göstererek, sorunun giderilmesi çağrısında bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pazaryeri'nde 3 Günlük Susuzluk Tepkilere Neden Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pazaryeri'nde 3 Günlük Susuzluk Tepkilere Neden Oldu - Son Dakika
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