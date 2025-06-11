Pazaryeri'nde Dördüncü Eğitim Şenliği Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
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Pazaryeri'nde Dördüncü Eğitim Şenliği Hazırlıkları Başladı

Pazaryeri\'nde Dördüncü Eğitim Şenliği Hazırlıkları Başladı
11.06.2025 11:08  Güncelleme: 11:10
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 17-18 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Eğitim Şenliği için hazırlıklar başladı. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, etkinliklerin daha kapsamlı hale getirilmesi için okul yöneticileri ile bir araya geldi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde geleneksel hale gelen ve bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Eğitim Şenliği hazırlıkları masaya yatırıldı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ve ilçedeki okul yöneticileriyle bir araya gelerek, 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Eğitim Şenliği'nin planlamasını yaptı. Toplantıda şenlik alanı, etkinlik programı ve organizasyon detayları masaya yatırıldı.

Başkan Tekin, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Belediyemiz, İlçe Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceğimiz Eğitim Şenliği'ni önceki yıllara göre daha kapsamlı hale getirmeyi hedefliyoruz. 17-18 Haziran tarihlerinde birbirinden güzel etkinlikler ve sürpriz misafirlerle dolu bir program hazırlıyoruz. Bu büyük organizasyona öğrenci velilerimiz, okul aile birliklerimiz ve tüm eğitim camiamızla birlikte hazırlanıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi şenliğimize davet ediyoruz" dedi.

Pazaryeri'nde eğitim ve eğlencenin buluşacağı bu renkli organizasyon, öğrencilere unutulmaz anlar yaşatmayı amaçlıyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pazaryeri'nde Dördüncü Eğitim Şenliği Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

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