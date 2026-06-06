Pazaryeri\'nde Soğuk Hava Deposu Müjdesi

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, ilçelerine bir soğuk hava deposu yapılacağının müjdesi vererek, "Çiftçilerin ürünlerini daha uzun süre muhafaza edebilecek" dedi.

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, ilçelerindeki tarımda yeni bir döneme girdiklerini söyledi. Kara, çiftçilerin ürünlerini daha uzun süre muhafaza edebileceği soğuk hava deposu kurulması için çalışmaların sürdüğünü anlatarak, "Uzun yıllardır tahıl ve geleneksel ürünlerle öne çıkan Pazaryeri'nde çilek üretiminin yaygınlaşması, ilçenin tarımsal geleceği açısından büyük önem taşıyor. Hibe destekleriyle başlayan üretim modelinin başarılı sonuçlar vermesi, genç çiftçilerin ve üreticilerin alternatif tarım ürünlerine yönelmesini teşvik ediyor. Soğuk hava deposunun hayata geçmesiyle birlikte üreticilerin ürünlerini değerinde pazarlayabileceği, ürün kayıplarının azalacağı ve özellikle çilek gibi raf ömrü kısa ürünlerde önemli avantaj sağlanacak" dedi. - BİLECİK