Şampiyonlar Pazaryeri\'nin gururu oldu

19.04.2026 14:33  Güncelleme: 14:41
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinden sporcular, Diyarbakır'daki Yeşilay Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda önemli dereceler elde ederek ilçelerine dönerken, yöre protokolü tarafından karşılandı. Fatmagül Yağcı Türkiye şampiyonu olurken, Mert Demir Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Diyarbakır'da düzenlenen Yeşilay Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda önemli dereceler elde eden sporcular, ilçeye dönüşlerinde protokol tarafından karşılandı. Şampiyon sporcular, antrenörleri Fehmi Piliç ile birlikte Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ziyaret ederek gururlarını paylaştı. Gerçekleştirilen organizasyonda Bilecik'i temsil eden Pazaryerili sporcular, elde ettikleri derecelerle dikkat çekti. Genç bayanlar 56 kilogram 'Low Kick' kategorisinde mücadele eden Fatmagül Yağcı, tüm rakiplerini mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu. Genç erkekler 63,5 kilogram 'Low Kick' kategorisinde ringe çıkan Mert Demir ise turnuvayı Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı. Takım sporcularından Tuba Nur Yağcı ve Ömer Faruk Özbay da performanslarıyla takdir topladı.

"Bu başarı tesadüf değil, azmin ve disiplinin eseri"

Ziyarette konuşan Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, genç sporcuların elde ettiği derecelerin ilçe adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Gençlerimizin böylesine önemli bir organizasyonda Türkiye dereceleri elde etmesi bizleri son derece mutlu etti. Bu başarı, disiplinli çalışmanın ve inancın bir sonucudur. Sporcularımızı ve onları yetiştiren antrenörümüzü yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise spora verilen desteğin artarak süreceğini vurgulayarak, "Pazaryeri'nin adını Türkiye çapında duyuran sporcularımızla gurur duyuyoruz. Desteklerimiz devam edecek" dedi.

Antrenör Piliç'ten teşekkür

Antrenör Fehmi Piliç ise elde edilen başarının arkasında büyük bir emek olduğunu belirterek, "Sporcularımız aylarca büyük bir özveriyle çalıştı. Bu başarı onların alın teridir. Bizlere her zaman destek olan Sayın Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Destek oldukça bu başarıların artarak devam edeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Mert Demir, Diyarbakır, Pazaryeri, Türkiye, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi

14:08
Ülke felaketi yaşıyor Suyun üstündeki kasaba küle döndü
Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
14:00
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu
13:46
Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı BDDK’dan açıklama var
Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı? BDDK'dan açıklama var
13:37
Trump cephesinde panik anları Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
13:22
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye’den 80 bin başvuru
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den 80 bin başvuru
13:16
Telekom devi satılıyor Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
Telekom devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
Advertisement
