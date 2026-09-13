Pehlivanköy'de 116. Pavli Panayırı'na 400 binin üzerinde ziyaretçi geldi - Son Dakika
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Pehlivanköy'de 116. Pavli Panayırı'na 400 binin üzerinde ziyaretçi geldi

Pehlivanköy\'de 116. Pavli Panayırı\'na 400 binin üzerinde ziyaretçi geldi
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Kırklareli'nin yaklaşık bin 700 nüfuslu Pehlivanköy ilçesinde bu yıl 116'ncısı düzenlenen Pavli Panayırı, son gününde yoğun ziyaretçi akınına sahne oldu. Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, panayırda 400 binin üzerinde misafir ağırladıklarını söyledi.

Kırklareli'nin yaklaşık bin 700 nüfuslu ilçesi Pehlivanköy'de bu yıl 116'ncısı düzenlenen Pavli Panayırı, son gününde yoğun ziyaretçi akınına sahne oldu. Türkiye'nin en eski panayırlarından biri olan etkinlik için ilçeye yaklaşık 400 binin üzerinde ziyaretçi geldi.

Sultan II. Abdülhamid Han'ın fermanıyla başlayan Pavli Panayırı'nın bu yıl 116'ncısı düzenlendi. Dört gün süren panayırda ticaret, eğlence ve kültürel miras bir araya geldi. Bölgenin farklı illerinden gelen ziyaretçiler, panayır alanında kurulan tezgahlarda alışveriş yaparken, çeşitli etkinlik ve eğlence alanlarında da vakit geçirdi. Vatandaşların akın ettiği Pehlivanköy'de panayır nedeniyle özellikle son gün yollarda yoğunluk yaşandı. Araç trafiğinin zaman zaman durma noktasına geldiği yollarda uzun kuyruklar oluştu. Panayır alanındaki kalabalık dron ile havadan da görüntülendi.

Panayıra günler öncesinden gelen bazı vatandaşlar ise traktör ve kamyonet kasalarında konakladı. Kasaları adeta eve dönüştüren vatandaşlar, panayırın kendine özgü geleneklerinden birini de bu yıl sürdürdü.

"400 binin üzerinde misafirimiz oldu"

Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, panayırın bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştiğini belirterek, geçen yıla göre ziyaretçi sayısında artış yaşandığını söyledi. Hoşgör, "Panayır çok güzel geçiyor. Geçen yıl güzel bir katılım vardı, bu yıl daha da üzerine koyarak daha da ilerleyen bir katılımcı ağırladık. Tahminimce bu yıl 400 binin üzerinde misafirimiz oldu. Bu da bizi onore ediyor. Her gelen misafir bizim için değerli. Bin 700 nüfuslu bir ilçeyiz. Buna rağmen ilçemiz 400 bin misafir ağırlıyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pehlivanköy'de 116. Pavli Panayırı'na 400 binin üzerinde ziyaretçi geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pehlivanköy'de 116. Pavli Panayırı'na 400 binin üzerinde ziyaretçi geldi - Son Dakika
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