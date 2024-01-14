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Pençe-Kilit Operasyonlarında Şehit Olan Mehmetçik İçin Ülke Genelinde Dua Edildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonlarında Şehit Olan Mehmetçik İçin Ülke Genelinde Dua Edildi

Pençe-Kilit Bölgesi'nde şehit olan askerler için ülke genelinde sabah namazı sonrası tüm camilerde dua edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da şehitler için dua etti ve Kuran-ı Kerim okudu.

Pençe-Kilit Operasyonlarında Şehit Olan Mehmetçik İçin Ülke Genelinde Dua Edildi
14.01.2024 - 09:56,
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Pençe-Kilit operasyonlarında şehit olan Mehmetçik için ülke genelinde sabah namazında dua edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ta Ankara'da, şehit olan askerler için dua etti.

Pençe-Kilit Bölgesi'nde şehit olan askerler için ülke genelinde sabah namazı sonrası tüm camilerde dua edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da Hacı Bayram Veli Cami'nde düzenlenen "Şehitlerimize Dua" adlı etkinliği kapsamında tüm şehitler için dua etti, Kuran-ı Kerim okudu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, Yerel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonlarında Şehit Olan Mehmetçik İçin Ülke Genelinde Dua Edildi - Son Dakika
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