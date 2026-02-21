Pendik'te minikler tekne orucu sevincini yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pendik'te minikler tekne orucu sevincini yaşadı

Pendik\'te minikler tekne orucu sevincini yaşadı
21.02.2026 16:08  Güncelleme: 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen 'Tekne Orucu' etkinliği, çocukların Ramazan ayının manevi atmosferini yaşaması için gerçekleştirildi. Aileleriyle birlikte katılan miniklere özel iftar sofraları kuruldu, eğlenceli anlar yaşandı.

Pendik Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen "Tekne Orucu" etkinliği bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yüzlerce çocuk, Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşamanın mutluluğunu tattı.

Etkinlik, Hz. Ömer Camii'nde düzenlendi. Aileleriyle birlikte camiye gelen minikler, tekne orucu geleneğini yerine getirmenin heyecanını yaşadı. Çocuklara özel kurulan iftar sofralarında dualar edildi, oruçlar hep birlikte açıldı.

Programda Nasreddin Hoca ile Karagöz-Hacivat maskotları çocuklarla buluşarak eğlenceli anlar yaşattı. Miniklerin neşesi ve yüzlerindeki tebessüm etkinliğe damga vurdu. İftarın ardından çocuklara hediye çantaları takdim edildi.

Çocuklarının Ramazan bilincini küçük yaşta öğrenmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren aileler, organizasyondan dolayı Pendik Belediyesi'ne teşekkür etti. Hem manevi hem de sosyal anlamda dolu dolu geçen etkinlik, Pendik'te Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, İstanbul, Belediye, Pendik, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pendik'te minikler tekne orucu sevincini yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 Avrupa ülkesi ayaklandı Milyonlarca sığınmacıyı Afrika’ya gönderecekler 5 Avrupa ülkesi ayaklandı! Milyonlarca sığınmacıyı Afrika'ya gönderecekler
İzmir’de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?
ABD Başkanı Trump: İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı AK Parti’den net ’erken seçim’ açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması
Moda devinin kurucusu Tayland’da hayatını kaybetti Moda devinin kurucusu Tayland'da hayatını kaybetti
Dikkat çeken araştırma Kediler, insanlarda kanser tedavisi için yeni ipuçları sunabilir Dikkat çeken araştırma! Kediler, insanlarda kanser tedavisi için yeni ipuçları sunabilir

17:08
“Savcıyım“ deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
"Savcıyım" deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
16:04
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
16:01
Bir ailenin parçalandığı vahşette katil belediye çalışanı çıktı Mide bulandıran “taciz“ iddiası
Bir ailenin parçalandığı vahşette katil belediye çalışanı çıktı! Mide bulandıran "taciz" iddiası
15:10
’’Savcıyım’’ deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı
''Savcıyım'' deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı
14:59
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı
13:28
İran’dan savaşa hazırlık gibi hamle Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 17:29:28. #7.11#
SON DAKİKA: Pendik'te minikler tekne orucu sevincini yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.